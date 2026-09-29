सुध-बुध खोती गोपियाँ,भर नैनों में नीर।।
उर में जगती प्रीत है, पहुँची यमुना तीर।
प्रेम खेल सबसे कठिन, करें प्रेम से जंग,
*सुनकर मुरली श्याम की, चढ़ा प्रीत का रंग।*
सच्ची प्रेम पुकार से, मिलते श्री भगवान।
प्यारे नन्द किशोर का,मिलता नित रसपान।।
हरि मनमोहन के लिए , सुरभित उठे उमंग,
*सुनकर मुरली श्याम की, चढ़ा प्रीत का रंग।*
मुख में रख ब्रह्मांड को, दिखा रहे नन्दलाल।
अपने सुंदर श्याम की, लीला परम विशाल।
शेष नाग पर देखकर, सब होते हैं दंग,
*सुनकर मुरली श्याम की, चढ़ा प्रीत का रंग।*
-मानसी मित्तल
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एक घंटा पहले
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