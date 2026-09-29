शुभ-शुभ नित दिनमान हो, लगी रहे यह आस।

नए वर्ष का आगमन, महका दे घर-द्वार।

देते रहें बधाइयाँ, बाँटें शुभता प्यार।।



आने वाले वर्ष में, रखना नहीं मलाल।

मीत-सखा के संग में, मिले ताल से ताल।।

कृष्ण-सुदामा-सा रहे, निश्छल मैत्री सार,

देते रहें बधाइयाँ, बाँटें शुभता प्यार।।



शुभ-शुभ नित दिनमान हो, लगी रहे यह आस।

यादें बुरी बिसार दें, रहें सदा #बिंदास।।

फिसल न जाए रेत ज्यों, जीवन के दिन चार,

देते रहें बधाइयाँ, बाँटें शुभता प्यार।।



जाने वाले वर्ष से, सीखी नित यह बात।

सबसे कहती #मानसी', त्यागें हठ अनुपात।।

शुचिता की आहट रहे, मिलजुल होना पार,

देते रहें बधाइयाँ, बाँटें शुभता प्यार।।





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एक घंटा पहले