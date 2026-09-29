हरियाली हर ओर

घिर-घिर आये कारे बदरा, करे दामिनी शोर है।

बरसे बदरा जोर-जोर से, हरियाली हर ओर है।।

तप्त धरा की प्यास बुझी है, आती अब मुस्कान है।

शाख-पात सब पुलकित होते, सुरभित लगे विहान है।

दुल्हन-सी फिर धरा सजी है, गगन लगे चितचोर है

बरसे बदरा जोर-जोर से, हरियाली हर ओर है।।

रिमझिम बूँदें गिरतीं हैं ज्यों, बजता यूँ संगीत रे।

दादुर मोर पपीहा नाचें, गाती कोयल गीत रे।

सौंधी-सी खुशबू महके अब, मन में उठे हिलोर है,

बरसे बदरा जोर-जोर से, हरियाली हर ओर है।।

हर्षित हुए किसान सभी हैं, चले रोपने धान को।

खेतों में हरियाली छाए, कहते हैं भगवान को।

आए अब घर-घर खुशहाली, मनवा भव-विभोर है,

बरसे बदरा जोर-जोर से, हरियाली हर ओर है।।

-मानसी मित्तल

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एक घंटा पहले