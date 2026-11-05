बुतों में बदल जाऊं या फिर बता

असर बे असर बात हो जाऊं क्या

पहर दो पहर रात हो जाऊं क्या



बुतों में बदल जाऊं या फिर बता

जहर पी लूं सुकरात हो जाऊं क्या

-मारूफ आलम

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एक घंटा पहले