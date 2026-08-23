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तुम चाहते क्या हो

Manoj Kumar

Manoj Kumar

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                            "तुम चाहते क्या हो - तुम्हें भूल जाएँ ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन कभी सोचा है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूरियाँ करने से हमीं थोड़े न दूर होंगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम भी होंगे इस इश्क के जंजीर से
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
" तुम चाहते क्या हो - हमेशा के लिए नजरअंदाज कर दें ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोड़ दें तुम्हारे पल्लू
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अलग हो जाए हमेशा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे धरती, चाँद से दूर है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जरा सोचो ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई बात बिगड़ जाएँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हथेली पे अपने ग़म आ एँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो क्या होगा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ चेहरे हमारे हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ चेहरे तुम्हारे हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर इतने प्यारे हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम चाहते क्या हो - आखिरी साँस तक तुम्हें न देखें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यों ही अलग रहे, बेख़बर रहे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न मिलो, न मिले हम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काटे सारी उम्र बेफिक्र तन्हाई में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लौटें न फिर तुम्हारे शाम तक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे सुबह तक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे दहलीज तक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-मनोज कुमार यकता
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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