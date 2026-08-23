तुम चाहते क्या हो

"तुम चाहते क्या हो - तुम्हें भूल जाएँ ।

लेकिन कभी सोचा है?

दूरियाँ करने से हमीं थोड़े न दूर होंगे

तुम भी होंगे इस इश्क के जंजीर से



" तुम चाहते क्या हो - हमेशा के लिए नजरअंदाज कर दें ?

छोड़ दें तुम्हारे पल्लू

अलग हो जाए हमेशा

जैसे धरती, चाँद से दूर है

जरा सोचो ?

कोई बात बिगड़ जाएँ

हथेली पे अपने ग़म आ एँ

तो क्या होगा?

कुछ चेहरे हमारे हैं

कुछ चेहरे तुम्हारे हैं

पर इतने प्यारे हैं



तुम चाहते क्या हो - आखिरी साँस तक तुम्हें न देखें

यों ही अलग रहे, बेख़बर रहे

न मिलो, न मिले हम

काटे सारी उम्र बेफिक्र तन्हाई में

लौटें न फिर तुम्हारे शाम तक

तुम्हारे सुबह तक

तुम्हारे दहलीज तक

-मनोज कुमार यकता

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एक घंटा पहले