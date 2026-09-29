पिंजरे को कैसे आजाद करूँ।

पिंजरा खोलकर

तन आजाद कर लिया

यादों की कैद में बसे

पिंजरे को कैसे आजाद करूँ।

-मं शर्मा

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एक घंटा पहले