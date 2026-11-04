हवाओं में घुल कर फिज़ाओं में डोलना है

हवाओं में घुल कर

फिज़ाओं में डोलना है

खुशबू से सौहार्द की

जग को महकाना है।

-मं शर्मा

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एक घंटा पहले