रात तो सुबह तक ढल ही जाएगी

रात तो सुबह तक ढल ही जाएगी

चिरागों की वक्तपाबंदगी पे संदेह बहुत है।

-मं शर्मा

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56 मिनट पहले