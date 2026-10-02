मुस्कुराना

मुस्कुरा कर

खुद को न छलना

क्रोध आए

तो निकाल देना



पी गए तो

खा लेगा तुमको

भूल जाओगे

फिर तो हँसना।

-मं शर्मा

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले