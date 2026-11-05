मेरा उत्सव

रोटी कल की है

कि परसों की है

मुझको तो

आज मिली है



हर रोज उत्सव

नहीं होंगे

जी भर खालूँ

अपनी आज दीवाली है।

-मं शर्मा

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

48 minutes ago