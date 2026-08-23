मैं घर में इसलिए आईना नहीं रखता ।

{"_id":"6a8af60fb63e4ab1bd047db9","slug":"manju-sharma-issliye-2026-08-23","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092e\u0948\u0902 \u0918\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u0907\u0938\u0932\u093f\u090f \u0906\u0908\u0928\u093e \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0930\u0916\u0924\u093e","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}