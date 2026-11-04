जिंदगी की हकीकत कुछ और निकली।

किताबों में तो सब सच ही लिखा था

जिंदगी की हकीकत कुछ और निकली।

-मं शर्मा

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41 मिनट पहले