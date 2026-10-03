फुरसत

रूकने वाले वजह पूछते रहे

जाने वाले ने बहाने कर लिए

मिलने की कोई सूरत कर लेना

जब भी कभी फुरसत मिले।

-मं शर्मा

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56 मिनट पहले