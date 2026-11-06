सबसे बड़ा संतोष का धन है

किस काम के

धन और दौलत

जब मन को

नहीं सुहाय



सबसे बड़ा

संतोष का धन है

मिले तो जीवन

सुधर जाए ।

-मं शर्मा

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एक घंटा पहले