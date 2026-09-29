महफ़िलों की रजा

गा रही है तुझे महफ़िलों की रजा

अब अकेले से होना मुखातिब नहीं

चल पड़ी हूँ सफर में तुम्हारे बिना

लौटकर घर को आना मुनासिब नहीं

-मंजू

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एक घंटा पहले