चाँदनी को मिली आँधियों की सजा

चाँदनी को मिली आँधियों की सजा

अब अँधेरों से होना मुखातिब नहीं

जल रहे हैं चराग बातियों के बिना

रात के डर से बुझना मुनासिब नहीं

-मंजू

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एक घंटा पहले