वक्त तो बीत जाता है:.....

वक्त तो बीत जाता है

अपनी रफ्तार में

हम रह जाते हैं

वक्त के इंतजार में।।

-ममता तिवारी

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एक घंटा पहले