जीवन में कभी:.…..

जब तक सांस है

तब तक आस है

जीवन में कभी

होना नहीं निराश है

खुद पर यकीन करके

मंजिल पा जाएंगे

दूसरों पर यकीन करके

वही के वहीं रह जाएंगे

-ममता तिवारी

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एक घंटा पहले