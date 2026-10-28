हर अंतर्द्वंद्व को:....

अपने भीतर के हर अंतर्द्वंद्व को वह मन ही मन सुलझा लेती हैं

इसीलिए तो नारी 'जगत जननी' कहलाती हैं।।



-ममता तिवारी

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एक घंटा पहले