और दिल को चैन मिल जाता है।।

दो शब्द भी पन्नों पर बिखरा दूँ

तो रूह को सुकून,

और दिल को चैन मिल जाता है।।



-ममता तिवारी

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44 मिनट पहले