बढ़ते जाना है जीवन में:......

बढ़ते जाना है जीवन में

आगे एक एक क्षण

यही है प्रण और यही है मन।।



-ममता तिवारी

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

44 minutes ago