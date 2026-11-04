अमर होना है:......

अमर होना है विचारों को,

विचारों पर ध्यान देना चाहिए।।

-ममता तिवारी

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51 मिनट पहले