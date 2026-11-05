अनजाने अपराध की सज़ा

हे माधव! एक प्रश्न है मेरा…



हे माधव! एक प्रश्न है मेरा,

क्या न्याय यही कहलाता है?

जिस कर्म का बोध नहीं हमको,

उसका फल क्यों मिल जाता है?



यदि पिछले जन्म के कर्मों का,

इस जन्म में फल मिलता है,

तो हर परिणाम स्वीकार है मुझको,

पर मन में प्रश्न उठता है।



जिस जन्म में भूल याद नहीं,

उस जन्म में अपराधी क्यों?

न पाप याद, न दोष याद है,

फिर दंड के अधिकारी क्यों?



किसका दिल दुखाया हमने,

किसका अधिकार छीना था?

किसके सपनों को तोड़ा था,

किसका विश्वास छीना था?



न अपराध का बोध हमें है,

न बीते कल का ज्ञान,

फिर किस आधार पर मिलता है,

अनजाने कर्मों का दंड-विधान?



यदि कर्मों का फल मिलता है,

तो सिद्धांत स्वीकार है,

पर जिस भूल का भान नहीं,

उस दंड का क्या आधार है?



हे कृष्ण! इतना समझा दो,

इस प्रश्न का उत्तर दे दो,

जिस गलती का ज्ञान नहीं,

उस न्याय का अर्थ समझा दो।



एक अनुत्तरित प्रश्न…



जिस जन्म में अपराध याद नहीं,

उस जन्म में अपराधी क्यों?



- पूर्णिमा सिंह विषेन





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एक घंटा पहले