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अनजाने अपराध की सज़ा

Mahi Singh

Mahi Singh

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            हे माधव! एक प्रश्न है मेरा…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हे माधव! एक प्रश्न है मेरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या न्याय यही कहलाता है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस कर्म का बोध नहीं हमको,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका फल क्यों मिल जाता है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यदि पिछले जन्म के कर्मों का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस जन्म में फल मिलता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो हर परिणाम स्वीकार है मुझको,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मन में प्रश्न उठता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस जन्म में भूल याद नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस जन्म में अपराधी क्यों?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न पाप याद, न दोष याद है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर दंड के अधिकारी क्यों?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसका दिल दुखाया हमने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसका अधिकार छीना था?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसके सपनों को तोड़ा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसका विश्वास छीना था?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न अपराध का बोध हमें है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न बीते कल का ज्ञान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर किस आधार पर मिलता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनजाने कर्मों का दंड-विधान?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यदि कर्मों का फल मिलता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो सिद्धांत स्वीकार है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर जिस भूल का भान नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस दंड का क्या आधार है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हे कृष्ण! इतना समझा दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस प्रश्न का उत्तर दे दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस गलती का ज्ञान नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस न्याय का अर्थ समझा दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अनुत्तरित प्रश्न…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस जन्म में अपराध याद नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस जन्म में अपराधी क्यों?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
- पूर्णिमा सिंह विषेन
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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