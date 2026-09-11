आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Life, I have no complaints with you.
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

ज़िंदगी, तुझसे शिकायत नहीं

MAHENDRA SINGH

MAHENDRA SINGH

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            लिखता हूँ मैं ज़िंदगी की हकीकत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्याही में अपने दर्द घोलकर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ ख़्वाब दफ़्न हैं सीने में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ अश्क छुपे हैं होंठों को खोलकर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुशियों का साथ मुकद्दर में कम था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ग़मों ने मगर हाथ थाम लिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब अपनों की पहचान की बारी आई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक्त ने हर चेहरा बेनक़ाब किया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कम उम्र में ही इतना सीखा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जितना लोग उम्र भर नहीं सीख पाते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने मुस्कुराहटों के पीछे छिपे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हज़ारों दर्दों को करीब से देखा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठोकरों ने गिराया बार-बार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर हौसलों ने हार न मानी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़ख्मों ने जिस्म को तोड़ा होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मेरी रूह आज भी है रवानी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने ज़िंदगी की बेवफ़ाई को भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल से अपनी वफ़ा समझा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने जो दिया, उसे कबूल किया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी से न कोई हिसाब रखा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब आईने में खुद को देखता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो एक अजनबी नज़र आता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसके चेहरे पर मुस्कान तो है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर भीतर हर रोज़ कुछ मर जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐ ज़िंदगी! अब और क्या आज़माएगी मुझे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं हर इम्तिहान से गुज़र चुका हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो बचा है मेरे वजूद में आज,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे भी तेरे नाम कर चुका हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई शिकायत, न कोई गिला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस एक आख़िरी पैग़ाम होगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस दिन थककर आँखें बंद होंगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं मेरा सच्चा आराम होगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर मेरी साँसें किसी के काम न आईं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो मेरी राख ही दुआ बन जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस चिराग़ को रोशनी की तलाश हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी मिट्टी उसका दिया बन जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं हारा नहीं हूँ ऐ ज़िंदगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस अब लड़ने की चाह नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू जीत भी जाए तो क्या हासिल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे पास खोने को कुछ रहा नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— महेंद्र सिंह रावत
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree