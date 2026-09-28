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कविताओं के बीच कहीं तुम

LOKESH KUMAR

LOKESH KUMAR

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                            कविताओं के बीच कहीं तुम—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे किसी पुराने ख़त में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अचानक मिल जाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूखे हुए फूल की ख़ुशबू,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसका मौसम बीत गया हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर महक अब भी बाक़ी हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम प्रेम नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम के बाद बची
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो ख़ामोशी हो—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसमें दुःख भी अपना लगता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और सुख,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अजनबी चिड़िया-सा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हथेली पर आ बैठता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने तुम्हें चाँद में नहीं खोजा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम तो उस आख़िरी तारे में मिलीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो सुबह से पहले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबसे देर तक जागता रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब जब लिखता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्द तुम्हारा नाम नहीं लेते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस हर पंक्ति में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ख़ाली जगह छोड़ देते हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मैं जानता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कविताओं के बीच कहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम अब भी हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद प्रेम यही है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी को पा लेना नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बल्कि उसके होने से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने भीतर की दुनिया को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ा और ख़ूबसूरत पा लेना।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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