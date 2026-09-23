"जल संकट"

माँ की मटकी रूठकर , बैठी चौखट पास।

उसमें केवल जल नहीं , बसता था विश्वास।।१।।



तालाबों की पीठ पर , गहरी हुई दरार।

किसने छीना मेघ से , धरती का अधिकार।।२।।



नल में पानी देखकर, मत समझो सब ठीक।

यहीं गाँव की प्यास में , छिपी हुई है चीख।।३।।



जिस धरती ने पालकर , दिया अन्न हर बार।

आज उसी की प्यास पर, चुप है यह संसार।।४।।



धरती की नस काटकर , हमने खींचा नीर।

सूखे सरवर कह रहे , अब धरती की पीर।।५।।



नदियों के तट पूछते , कहाँ गए वे गाँव।

जिनके घर की साँस थी, तरु की शीतल छाँव।।६।।



प्यासा बच्चा पूछता, माँ! सरिता किस ओर?

माँ की आँखें कह रहीं , सूख गया वह छोर।।७।।



सूनी गागर में बसा , आँगन का इतिहास।

बूढ़ी आँखें ढूँढ़तीं , बीते दिन की प्यास।।८।।



धरती ने आकाश को , भेजा पीला पत्र।

एक घटा भेजो यहाँ , मलकर अच्छा इत्र।।९।।



कुआँ एक था गाँव में, सबका था अधिकार।

बँटते - बँटते जल गया , रिश्तों का संसार।।१०।।





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51 मिनट पहले