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                            माँ की मटकी रूठकर , बैठी चौखट पास।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसमें केवल जल नहीं , बसता था विश्वास।।१।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तालाबों की पीठ पर , गहरी हुई दरार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसने छीना मेघ से , धरती का अधिकार।।२।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नल में पानी देखकर, मत समझो सब ठीक।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहीं गाँव की प्यास में , छिपी हुई है चीख।।३।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस धरती ने पालकर , दिया अन्न हर बार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज उसी की प्यास पर, चुप है यह संसार।।४।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती की नस काटकर , हमने खींचा नीर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूखे सरवर कह रहे , अब धरती की पीर।।५।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदियों के तट पूछते , कहाँ गए वे गाँव।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिनके घर की साँस थी, तरु की शीतल छाँव।।६।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्यासा बच्चा पूछता, माँ! सरिता किस ओर?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ की आँखें कह रहीं , सूख गया वह छोर।।७।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूनी गागर में बसा , आँगन का इतिहास।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बूढ़ी आँखें ढूँढ़तीं , बीते दिन की प्यास।।८।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती ने आकाश को , भेजा पीला पत्र।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक घटा भेजो यहाँ , मलकर अच्छा इत्र।।९।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुआँ एक था गाँव में, सबका था अधिकार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बँटते - बँटते जल गया , रिश्तों का संसार।।१०।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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