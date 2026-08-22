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जीवन का संघर्ष

Laxmi Bhatt

Laxmi Bhatt

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                            दुःख आता है टटोलने हमें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन है एक संघर्ष—यह बतलाने हमें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन की कठिन परिस्थितियों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मजबूत बनाने हमें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्यों शरीर की शुद्धि आवश्यक है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान के लिए बुद्धि अत्यावश्यक है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन के लिए आत्मा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और आत्मा के लिए शुद्धि आवश्यक है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुःख हमें गिराने नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बल्कि उठना सिखाता है यही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर कठिनाई के बीच,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन को रहा सींच।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो राहों में काँटे बिछे हैं मिलते ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही तो चलने का साहस है देते ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो आँसू आँखों से बह है जाते ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही मन को भीतर से दृढ़ हैं बनाते ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुख यदि जीवन की मधुर मुस्कान है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो दुःख अनुभवों की पहचान है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोनों मिलकर जीवन को हैंसँवारते ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमें हर पल कुछ नया है सिखाते ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए दुःख से घबराना कैसा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कठिनाइयों से हारना कैसा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर ठोकर को सीख बनाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर आँधी में दीप जलाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमें निरंतर है आगे बढ़ना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन को सार्थक है करना ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
-लक्ष्मी भट्ट
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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