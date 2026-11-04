यूँ आना जाना कब तक चलेगा यूँ हमको सताना कब तक चलेगा

यूँ आना जाना कब तक चलेगा

यूँ हमको सताना कब तक चलेगा



हमें तो लगा तुम हमें चाहते हो

यूँ मुस्कुराना कब तक चलेगा



बड़ी मुश्किलों से थामा है दिल को

यूँ धड़कन बढ़ाना कब तक चलेगा



मिलने को कहकर मिलने न आना

यूँ हमें आज़माना कब तक चलेगा



तुम्हें देखे बिन रहा जाता नहीं है

यूँ नज़रें चुराना कब तक चलेगा



बिना सोचे समझे ना खर्चा करो तुम

यूँ पुरखों का ख़ज़ाना कब तक चलेगा



जो भी है कहना सीधा कहो तुम

यूँ बातें बनाना कब तक चलेगा



चलो हम तुम एक हो ही जाएँ

यूँ कहे क्या ज़माना कब तक चलेगा



आओ कुछ कदम साथ दोनों चलें हम

यूँ सफ़र ये सुहाना कब तक चलेगा



यूँ आना जाना कब तक चलेगा

यूँ हमको सताना कब तक चलेगा







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एक घंटा पहले