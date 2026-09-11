आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   "Vyang Ke Vaan "
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

"व्यंग के वाण "

Lakshman Jha

Lakshman Jha

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            व्यंग्य का प्रतिबिम्ब तीखा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और बाण होना चाहिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोषियों के वास्ते ये काल-सा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोहराम होना चाहिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब निशाने पर लगे और
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिलबिला उठे ज़मीर उनका,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब समझिए आईना दिखाना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सरेआम होना चाहिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धुँधला, अस्पष्ट, डगमगाता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे अक्स दिखता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका अपना ही कर्मपथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सियासत में बिकता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो छोड़ कर्तव्य अपना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अकर्मण्य बन बैठे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतिहास के पन्नों में उनका
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पतन ही बस लिखता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
व्यंग्य का सृजन कभी भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सहज हो नहीं सकता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बंद कमरों में बैठकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई कवि रो नहीं सकता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इर्द-गिर्द बिखरे परिवेश
                                                                 
                            

                                                                 
                            
से ही ये जन्मता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखकर बदहाली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो चैन से सो नहीं सकता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महफ़िल में सुन के बात
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब खुलकर हँसते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर तीर उनके कलेजे में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाकर धँसते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोषी के सर पर जब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पड़ता है व्यंग्य का हथौड़ा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब जाके अकर्मण्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हुक्मरान फँसते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िद की हद देखिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो अपनी ही धुन में सड़ा रहता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जनता भूखी मरे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर वो 'इथेनॉल' पर अड़ा रहता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सड़क की बदहाली पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़रा व्यंग्य करके तो देखो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कागज़ का वो विकास
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़मीन पर मरा पड़ा रहता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आओ मिलकर व्यवस्था को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आईना दिखा दें हम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नेताओं के झूठे दावों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
की लंका हिला दें हम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खोखली इस सियासत को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जगाने की खातिर आज,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
व्यंग्य और हास्य के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिक्सर का घोल पिला दें हम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
20 minutes ago

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree