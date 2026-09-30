तमाम दर्द के साथ भी सिर्फ तू चाहिए।

कुछ तो बात है जिंदगी तुझमे,

तमाम दर्द के साथ भी सिर्फ तू चाहिए।

कुछ तो बात है जिंदगी तुझमे,

सब कुछ खो कर भी तू चाहिए़।

कुछ तो बात है जिंदगी तुझमे,

तू न हो तो कुछ न चाहिए़।

कुछ तो बात है जिंदगी तुझमे,

तेरे होने से भी तू ही चाहिए़।

कुछ तो बात है जिंदगी तुझमे,

तूझ संग लिपटा हर रंग चाहिए़।

कुछ तो बात है जिंदगी तुझमे,

तू है तो हसीं हर दिन चाहिए़।

कुछ तो बात है जिंदगी तुझमे,

मुझे तू, बस तू, और सिर्फ तू चाहिए़।

-कुमारी प्रियंका



- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

1 hour ago