मैंने घर जमाई की परेशानी देखा,

साहब मैं मील का पत्थर हूं

किसी ने मुझे पर थूंका,

किसी ने चूने से लिखावट बिगाड़ा,

कोई रंगाई-पुताई कर गया,

मैं जहां का तहां सब देखता रहा।

मैंने साइकिल से चलने वालों को,

करोड़ों की गाड़ियों में देखा,

रहीसों को फटेहाल पैदल देखा,

डीजे वाली बारात भी देखा।

लोगों की अंतिम यात्रा देखा,

जिनमें कन्धे देने वाले कम,

गुदगुदाते मुस्कराते हुए देखा।

साहब मैं मील का पत्थर हूं,

मैंने घर जमाई की परेशानी देखा,

दूसरे की लुगाई से प्रेम देखा,

देवर भौजाई में गड़बड़ी देखा,

जीजा साली की ठिठोली देखा।

अमीर को देखा गरीब को देखा,

संत को देखा फकीर को देखा,

हर हाल में सबको परेशान देखा।

साहब मैं मील का पत्थर हूं।

साहब मैं मील का पत्थर हूं।।

-कुलदीप शुक्ला

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एक घंटा पहले