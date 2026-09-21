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बसें कहीं हैं, अपनें चमन में।

krishna murari

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                            हम पंछी आजाद ख्याल के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उड़ते नील गगन में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारा जहां है घर अपना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बसें कहीं हैं, अपनें चमन में।।१।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ब्रह्मा की श्रृष्टि में एक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुल जातिऔर रूप अनेक।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विपुल रंग और विपुल ढंग में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रहते मस्त हम अपनी धुन में।।२।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा तो जुड़ता समाज है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाहे सबका अलग राज हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रागाश्रित नहीं है हममें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ईर्ष्या नहीं है मेरे मन में।।३।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूल अतीत ,वर्तमान में हैं जीते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भावी ओझल, सुख के अमृत पीते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मालिक के अनुरूप समर्पित,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुश रहते हैं हम जीवन में।।४।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति के नजदीक रहें हम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ताल मेल कर संग चलें हम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रदूषण कृत आरोप मुक्त हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मस्त पड़ें हैं अपनें चमन में।।५।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हसरत बड़ी ऊंचा उड़ना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भौतिकता से परे रहना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपरिग्रह सिद्धांत हमारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चोला हरदम रहे मगन में।।६।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-कृष्ण मुरारी पाण्डेय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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