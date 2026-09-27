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तेरी ख़ामोशी ही समझ नहीं आती।

Komal Cs

Komal Cs

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                            जब-जब कमरे में तेरी यादों का पहरा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब-जब तेरी बाँहों में मेरे सुकून का बसेरा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब-जब तेरा कुछ न कहना भी समझ आ जाता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी ख़ामोशी में भी मेरा दिल मुस्कुरा जाता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब-जब तेरी आँखों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने अपना अक्स देखा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब-जब तेरे करीब होकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद को सबसे महफ़ूज़ देखा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब कहाँ पता था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि ये पल यूँ गुज़र जाएँगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी बाँहों के वो घेरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिन याद बन जाएँगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज भी उस कमरे में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी आहट-सी लगती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ामोश दीवारों पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी बातें ठहरी-सी लगती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं आज भी वहीं हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी जगह, उसी एहसास में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ तू था…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मैं थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे होने की आस में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस फ़र्क इतना है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब तेरी ख़ामोशी समझ आती थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और आज…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी ख़ामोशी ही समझ नहीं आती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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