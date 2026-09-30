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Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   "I have a desire in my heart to walk."
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"चलने का दिल में अरमान तो है "

Kayal Mehra

Kayal Mehra

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            क्या हुआ गर मुश्किल है राहे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है हौंसला बुलंद तेरा और
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलने का दिल में अरमान तो है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये हवाए, ये फिजाये देखती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रीतिभाए.. तू खोलदे पंख
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उड़ने को खुला आसमान तो है..
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रुकना तेरा कर्म नहीं..
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना हों पायेगा तुझसे रहने दे..
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोगों को ये भ्रम सही...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो अनजान तेरे इरादों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू खुदकी बना पहचान तो है...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या हुआ गर मुश्किल है राहे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलने का दिल में अरमान तो है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू हार गया तो जीत जाएंगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
षड्यंत्र कई..
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रह जाएंगे अंधकारों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो देखे तुमने खाब सई...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू अडिग है यूँ रुकना तेरा काम नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परिस्थितियों के आगे टेककर घुटने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झुकना तेरे नाम नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आगे बढ़ कोशिश तो कर रंग लाएगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिन मेहनत तेरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो दिखेंगे सबको..तेरे हाथों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संघर्ष के वो निशान तो है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो क्या हुआ गर मुश्किल है राहे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल में चलने का अरमान तो है।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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