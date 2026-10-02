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लेकिन उसमें प्राण नहीं है

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                            मूरत तो गढ़ ली सोने की, लेकिन उसमें प्राण नहीं है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्दों के अम्बार लगे हैं, पर कोई मधुगान नहीं है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने नाप लिए हैं अंबर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सागर के सब नाप लिए तल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चीर पहाड़ों का सीना भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ढूँढ निकाला भीतर का जल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बना लिए हैं महल गगन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाँद तलक है मार हमारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर पड़ोस के सूनेपन की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीर न हमने कभी विचारी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीड़ बहुत है आज जगत में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दौड़ रहे सब अंधी धुन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतर के सूने आँगन में, कोई भी मेहमान नहीं है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मूरत तो गढ़ ली सोने की, लेकिन उसमें प्राण नहीं है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम अंधी दौड़ों में पड़कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने आप से दूर हुए हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुख की खोज में दर-दर भटके
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन भीतर चूर हुए हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्तों के मेले में हमने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनापन व्यापार किया है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनों की छाती पर चढ़ कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सपनों को साकार किया है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महँगे वस्त्रों से हमने तन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ढँक तो लिया चमक से लेकिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नग्न खड़ी है रूह हमारी, शील का परिधान नहीं है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मूरत तो गढ़ ली सोने की, लेकिन उसमें प्राण नहीं है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कागज़ के फूलों में हम सब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ढूँढ रहे हैं गंध चमन की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झूठी तालियों में खो गई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आवाज़ें अब अंतर्मन की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य अहिंसा और धरम सब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिकते आज यहाँ कौड़ी में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न्याय खड़ा है नतमस्तक हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्ता की जंजीर-कड़ी में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दौलत के ऊँचे शिखरों पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बैठ गए हम आज मुकुट धर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किन्तु नींव के उस पत्थर का, हमको कोई ध्यान नहीं है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मूरत तो गढ़ ली सोने की, लेकिन उसमें प्राण नहीं है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
-भानु शर्मा रंज
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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