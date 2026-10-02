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गूँज रहा है शोर जगत में, लेकिन मौन बड़ा गहरा है।

Anonymous User

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                            गूँज रहा है शोर जगत में, लेकिन मौन बड़ा गहरा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वर्ण-रचित महलों में हमने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुख की सारी सेज बिछाई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माया के व्यापार में रमने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिट्टी की औकात भुलाई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूल गए हम उस माटी को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसके भीतर खो जाना है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोड़ चले हम उस घाटी को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ लौट कर फिर आना है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीत लिया है सब कुछ हमने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति के हर एक बंधन से पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहंकार के इस पिंजरे में, आत्मा का पंछी ठहरा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गूँज रहा है शोर जगत में, लेकिन मौन बड़ा गहरा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान-ध्यान की बातें करते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम तो ज्ञानी कहलाते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किन्तु सत्य के पथ पर चलते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कदम हमारे थर्राते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाहर से तो साधु बने हम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पावन सबको कर जाते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीतर पाले विष के सर्प हम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कदम-कदम पर भरमाते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर्शन तो बस रह गया अब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शास्त्रों और पुराणों में ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुरली की वो तान खो गई, अब तो नागों का पहरा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गूँज रहा है शोर जगत में, लेकिन मौन बड़ा गहरा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं-मेरा की इस उलझन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम क्या से क्या बन बैठे हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुख की झूठी इस छुअन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वयं से ही हम ठन बैठे हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साँसों की ये डोरी जलती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नित बढ़ती जाती है माया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धूप उम्र की हरदम ढलती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिन-दिन घटती जाती काया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजा हो या रंक भिखारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबको माटी में मिलना, पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तृष्णा के इस महासमर में, जीवन घायल ठहरा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गूँज रहा है शोर जगत में, लेकिन मौन बड़ा गहरा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-भानु शर्मा रंज
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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