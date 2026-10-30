सिक्त हो तुमने ललित शशि ज्योत्स्ना में, क्या पुराना चाँद भी देखा हृदय से?

चाँद का दर्शन किया होगा उदय से।

अर्घ्य अर्पित कर दिया होगा अमिय से।

सिक्त हो तुमने ललित शशि ज्योत्स्ना में,

क्या पुराना चाँद भी देखा हृदय से?





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