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तुम्हारी सरकार करती है असीमप्रेम पर्यावरण से ।

कौशलेंद्र

कौशलेंद्र

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            माँ गंगा ने बुलाया है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनाया जायेगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गंगा उत्सव
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देश भर की नदियों के घाटों पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देने के लिए संदेश
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल्याणकारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और पर्यावरणप्रेमी सरकार का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि करो स्वच्छ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदियाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो होती रहती हैं प्रतिपल प्रदूषित
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सरकार की अनुमति से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़े-बड़े उद्योगपतियों द्वारा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके उद्योगों से निकलने वाले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विषाक्त कचरे से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह संदेश है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जनता के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसके पास नहीं होता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई उद्योग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फैलाने के लिए प्रदूषण।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सफाईकर्मी का काम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल जनता के हिस्से में है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सरकार की जय हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उद्योगपतियों की जय हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पराजय तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल जनता के हिस्से में है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जनताजनार्दन जी!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रवचन समाप्त हुआ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब लग जाइये काम पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साफ कर डालो सारी नदियाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और बता दो दुनिया को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि तुम नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी सरकार करती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
असीमप्रेम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर्यावरण से ।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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