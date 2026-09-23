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कौशलेंद्र

कौशलेंद्र

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                            कोई शिक्षण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या शोध संस्थान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक खेत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसमें बोता है बीज
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक समर्पित वैज्ञानिक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक समर्पित शिक्षक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे बाध्य कर देती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी कुव्यवस्था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी कुराजकता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पलायन के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं दूर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दादी ने बताया था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजहठ से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रूठ जाया करती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खेत की मिट्टी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीज
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मेघ भी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ग्रहण लग जाता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खेत की उर्वरता को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर कोई बीज
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं उगता वहाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले की तरह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जानकर भी यह सब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम नहीं चाहते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोड़ना अपना हठ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और खींचकर सारा सत्व
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बायोलाॅजिकल से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शनैः शनैः बनाते जा रहे हो तुम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब कुछ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नानबायोलाॅजिकल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या करोगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतने बंजर खेतों का!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अचंभित है विश्व
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतनी निर्लज्जता ओढ़कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे जी लेते हो तुम!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूर्य को ओढ़ाकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बादलों के लबादे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कब तक बंदी रखोगे तुम!
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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46 मिनट पहले

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