हिंदी-चीनी भाई-भाई

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कौशलेंद्र

कौशलेंद्र

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                            मुँह खुला ही रहता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चिर बुभुक्षित
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ड्रैगन का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निगलने को कुछ भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी भी दिशा में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिल जाए जो भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ भी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चौकन्ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंथर गति से चलते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ड्रैगन की तीक्ष्ण दृष्टि से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचेगा नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
असावधान रहेगा जो भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं होगी दूरदृष्टि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसमें भी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम तो गाते रहे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी-चीनी भाई-भाई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और उधर बासठ हो गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने कहा कुछ नहीं हुआ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डोकलाम में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और उधर बनती रहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सैन्य अधोसंरचनायें ताक्सिन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बनते रहे दो सैन्यमार्ग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अरुणाचल में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साठ किलोमीटर भीतर तक।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम झूठ बोलते रहे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पल-पल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आत्मविश्वासपूर्ण अभिनय के साथ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन हो तुम?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चौकीदार तो नहीं हो सकते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नायक भी नहीं हो सकते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बंधु भी नहीं, सखा भी नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओह ! अब समझा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम जो हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह बताएगा कौन!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुनने के बाद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना सही परिचय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मृत्युदंड निश्चित है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए सत्यवादी मौन है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गूँजता है तो केवल तुम्हारा ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अट्टहास दिग्दिगंत में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर अब और नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तैयार हो गये हैं कुछ लोग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करने अनावृत सारे रहस्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भले ही मिले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों न मृत्युदंड
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और तुम!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम तो मरते ही रहते हो पल-पल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हें क्या पड़ता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई अंतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी के मरने से!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेताल बेसुर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गाते रहे वर्षों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन की बात
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल अपनी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना सुने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी और के मन की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेताल जो ठहरे!
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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49 मिनट पहले

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