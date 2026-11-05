वक़्त की आरी और हसरतों के निशान

वक़्त की आरी और हसरतों के निशान



वक़्त बड़ा धारदार होता है,

कट तो जाता है सफर...

मगर बहुत कुछ काटने के बाद!



कभी उँगलियों की पोरों से

वो मासूमियत काट देता है,

जो बचपन में तितलियों के पीछे भागा करती थी;

कभी आँखों के कोरों से

वो ख़्वाब काट देता है,

जो रातों को सोने नहीं देते थे।



अजीब सी आरी है इसके पास,

दिखती नहीं, पर चलती रहती है;

रिश्तों के वो मखमली धागे,

जो हमने बड़ी मन्नत से बाँधे थे,

उन्हें हौसले से, धीरे-धीरे...

मियान से खिंची तलवार की तरह काट देता है।



ये जो चेहरे पर झुर्रियों की लकीरें हैं ना,

ये कोई उम्र का तकाज़ा नहीं;

ये तो उस धार के निशान हैं—

जो वक़्त ने हमारी हसरतों को काटते हुए छोड़े हैं।



अहंकार की ऊँची मीनारें,

मोहब्बत के वो कच्चे धागे,

दादी की कहानियों के किस्से,

और दोस्तों के वो बेफ़िक्र अट्टहास...

सबको एक ही सलीके से छाँट देता है।



हाँ, वक़्त गुज़र ही जाता है,

ज़ख़्म भी सारे भर जाते हैं,

पर गहरे निशान रह जाते हैं।



सुनो 'कपिल', कट तो जाता है ये सफ़र,

मगर... बहुत कुछ काटने के बाद!

-कपिल देव जुल्का



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51 मिनट पहले