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वक़्त की आरी और हसरतों के निशान

Kapil Dev Julka

Kapil Dev Julka

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                            वक़्त की आरी और हसरतों के निशान
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त बड़ा धारदार होता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कट तो जाता है सफर...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर बहुत कुछ काटने के बाद!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी उँगलियों की पोरों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो मासूमियत काट देता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो बचपन में तितलियों के पीछे भागा करती थी;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी आँखों के कोरों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो ख़्वाब काट देता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो रातों को सोने नहीं देते थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अजीब सी आरी है इसके पास,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिखती नहीं, पर चलती रहती है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्तों के वो मखमली धागे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो हमने बड़ी मन्नत से बाँधे थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हें हौसले से, धीरे-धीरे...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मियान से खिंची तलवार की तरह काट देता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये जो चेहरे पर झुर्रियों की लकीरें हैं ना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये कोई उम्र का तकाज़ा नहीं;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये तो उस धार के निशान हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो वक़्त ने हमारी हसरतों को काटते हुए छोड़े हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहंकार की ऊँची मीनारें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोहब्बत के वो कच्चे धागे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दादी की कहानियों के किस्से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और दोस्तों के वो बेफ़िक्र अट्टहास...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबको एक ही सलीके से छाँट देता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ, वक़्त गुज़र ही जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़ख़्म भी सारे भर जाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर गहरे निशान रह जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुनो 'कपिल', कट तो जाता है ये सफ़र,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर... बहुत कुछ काटने के बाद!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-कपिल देव जुल्का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
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