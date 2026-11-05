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और डायरी के पन्नों पर फैली हुई कुछ सूनी लकीरें!

Kapil Dev Julka

Kapil Dev Julka

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                            वक़्त की आरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त बड़ा धारदार होता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कट तो जाता है...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर बहुत कुछ काटने के बाद!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये जो सरकती हुई सी सुई है न,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये कोई सीधा-साधा रास्ता नहीं चलती;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये तो एक आरी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो चुपचाप चलती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और हमारे भीतर कुछ न कुछ कतरती रहती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी किसी ख़त का कोना काट देती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो कभी किसी के आने का इंतज़ार छोटा कर देती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसकी धार इतनी महीन है कि लहू भी नहीं निकलता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस... देखते ही देखते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हथेली पर रखी हुई मासूमियत कट जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दराज़ में रक्खी वो जो पुरानी तस्वीरें थीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनका रंग काट दिया इसने!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो जो एक ज़माने में बहुत गहरा सा रिश्ता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी डोर को ज़रा सा छुआ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और सिरा काट दिया इसने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुलदान में सजे उन फूलों से पूछो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि ये रात भर में उनकी महक का कितना हिस्सा चुरा ले गया?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तकिये के नीचे छुपे उस ख़्वाब से पूछो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि सुबह की उजली कैंची से उसका कितना वजूद काट गया?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त कट तो जाता है...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर जाते-जाते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीने में धड़कते हुए उस अल्हड़ से बचपन का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक बड़ा सा टुकड़ा काट ले जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीछे छोड़ जाता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ़ तजुर्बों के कुछ सूखे हुए पत्ते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और डायरी के पन्नों पर फैली हुई कुछ सूनी लकीरें!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुनो 'कपिल', ये जो वक़्त है न...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये सचमुच बड़ा धारदार होता है!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-कपिल देव जुल्का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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54 मिनट पहले

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