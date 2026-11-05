हवा के रुख़ से कब तक हम बचाएं ख़्वाब की शम्मा

दिलों में प्यार की ख़ुशबू बसाए कौन रखता है,

इस वीरान रस्ते पर दिए जलाए कौन रखता है।



सफ़र लंबा है तन्हाई का साया साथ चलता है,

मेरे इस दिल की वीरानी मिटाए कौन रखता है।



ज़माने की नज़र में हम भले ही चुप रहें लेकिन,

हमारे अश्क पलकों पर छुपाए कौन रखता है।



हवा के रुख़ से कब तक हम बचाएं ख़्वाब की शम्मा,

समुंदर के किनारे घर बसाए कौन रखता है।



अगर 'अपना' वही है जो हमेशा साथ दे 'कपिल',

तो इस दुनिया में अपना दिल लगाए कौन रखता है।

-कपिल देव जुल्का



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50 मिनट पहले