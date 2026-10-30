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ख़्वाब-ए-अब्रेशम और आख़िरी नींद

Kapil Dev Julka

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                            ख़्वाब-ए-अब्रेशम और आख़िरी नींद (रेशमी ख़्वाब और अंतिम नींद)
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथ मौत के आगे मैं क्यों जोड़ूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नींद रुक-रुक ही सही, आती तो है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सफ़र-ए-ज़िंदगी की थकान से कह दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिकायत की अब कोई गुंजाइश नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह धड़कन ठहरने का सामाँ सही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कम से कम चैन की साँस लाती तो है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथ मौत के आगे मैं क्यों जोड़ूँ...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये माना कि शामें उदास ही रहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तन्हाइयों ने दिल को घेरे रखा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर उस आख़िरी हिचकी का शुक्र करूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो हर एक दर्द से मुक्ति दिलाती तो है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथ मौत के आगे मैं क्यों जोड़ूँ...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मख़मली अंधेरा जो फैला चहुँ ओर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसे ख़ौफ़ का नाम क्यों दें भला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये वो चादर है जो बिन माँगे मिली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो ज़माने की बेरुख़ी छुपाती तो है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथ मौत के आगे मैं क्यों जोड़ूँ...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिंदास जिए, बिंदास ही जाएँगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कफ़न का भी अपना एक रुतबा होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महफ़िल न सही, तन्हाई का मुक़द्दर सही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह मौत गले से लगाती तो है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथ मौत के आगे मैं क्यों जोड़ूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नींद रुक-रुक ही सही, आती तो है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-कपिल देव जुल्का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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