जब चाँद ठंडी, साफ़ रोशनी की एक किरण

जीवन का स्कार्फ़



जब चाँद ठंडी, साफ़ रोशनी की एक किरण

अंधेरी रात की बर्फीली हथेली पर डालता है,

तो उस पल ऐसा लगता है जैसे... इस ठंडे ब्रह्मांड में,

किसी ने धरती पर जीवन की तेज़ गर्माहट को महसूस किया हो।



आखिर जीवन क्या है?

यह रोज़मर्रा की दिनचर्या के धागों से बुना हुआ एक स्कार्फ़ है;

इसमें कुछ दिन बिल्कुल साधारण होते हैं,

फिर भी कुछ पलों में जादुई आश्चर्य के नज़ारे होते हैं।



उस जलते हुए सपने को अपने दिल की गहराई में संभालकर रखो,

और संकल्प की इस ज़मीन पर मज़बूती से खड़े रहो।

जैसे समय महीन रेत की तरह तुम्हारी उंगलियों से फिसल जाता है,

वैसे ही उसके हर आखिरी कतरे को अपनी हथेली में कसकर थामे रखो।



मौसम बदलते हैं, लोग बदलते हैं, और सफ़र के नज़ारे बदलते हैं,

लेकिन सबसे ऊपर, अपनी असली ईमानदारी और अपने वादों को मज़बूती से थामे रखो।



अपने कदम मत रोको; आगे का रास्ता धीरे से बुला रहा है—

बस अपनी हिम्मत जुटाओ और—चुपचाप—हमेशा आगे बढ़ते रहो!

-कपिल देव जुल्का



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एक घंटा पहले