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तो बस दर्पण उठाना और खुद को साज़ दे देना।

Kapil Dev Julka

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                            अक्स का मसीहा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अँधेरों से निकल, खुद से ज़रा पहचान कर ले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मुद्दत से अधूरी है, वह हर मुस्कान कर ले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़माने में मसीहा को कहाँ तक ढूँढ़ता है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उठा आँखें, ज़रा खुद पर कोई अहसान कर ले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भटकता फिर रहा है तू कशिश में रहनुमाओं की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर तासीर बदली है यहाँ ठंडी हवाओं की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी किश्ती को साहिल तक कोई ला ही नहीं सकता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लकीरें हाथ की सुनती नहीं अर्ज़ी दुआओं की।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उलझ कर रह गया है क्यों पराई आशिक़ी में तू?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ग़मों की धूप ओढ़े जी रहा है बेबसी में तू?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो बिखरा है, समेटेगा उसे बस एक ही साया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चमक बनकर कभी तो जाग अपनी ही गली में तू।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़रा पास तो आ, और देख तन्हाई के मंज़र को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परख कर देख इस टूटे हुए इंसान के डर को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही बदलेगा हर पन्ना तेरी तक़दीर का बंदे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सजाकर जो खड़ा है सामने इस चश्म-ए-तर को।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुलगते दर्द को मख़मल सी एक परवाज़ दे देना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ामोशी को बदल कर आज इक आवाज़ दे देना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर ढूँढ़े कोई ऐसा जो तेरी ज़िंदगी बदले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो बस दर्पण उठाना और खुद को साज़ दे देना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-कपिल देव जुल्का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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