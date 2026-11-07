जो ख़ुद को समेट सके, वो जादुई किरदार चाहिए;

अक्स का हमसफ़र



सर्द रातों में जैसे कोहरे की चादर से छनकर धूप आती है,

कुछ वैसी ही खामोशी से, एक आवाज़ दरीचे से भीतर आती है...



कि बरसों से भटके हो जिस शख़्स की तलाश में,

जो तुम्हारी सूनी हथेली पर मन्नत की लकीरें सजा दे,

जो लड़खड़ाते क़दमों को मंज़िलों का पता बता दे,

जो तुम्हारी ढलती शामों को एक मुकम्मल सवेरा बना दे;



अरे ओ मुसाफ़िर! ज़रा ठहरो, ज़रा सांस लो,

दुकान-ए-ज़िंदगी के सब तगादे वहीं छोड़ आओ,

और घर के उस मद्धम कोने में रखे आईने के पास आओ।



ये जो आईने की सतह पर गर्द जमी है न,

इसे अपनी मख़मली आस्तीन से धीरे से पोंछो,

और देखो... कौन खड़ा है उस पार?



वही... जो तुम्हारी उदासियों का बोझ चुपचाप उठाता है,

वही... जो हर शिकस्त के बाद भी मुस्कुराना सिखाता है,

वही चेहरा, जो धूप में साया और तन्हाई में महफ़िल बन जाता है।



गुलज़ार के शब्दों में कहें तो—

ज़िंदगी बदलने का हुनर किसी मसीहा के हाथ में नहीं होता,

वो जो आईने के भीतर से तुम्हें निहार रहा है,

वही तुम्हारा रहबर है, वही तुम्हारा हमसफ़र है।



अपनी आँखों की नमी में ज़रा डूबकर देखो,

ज़िंदगी को शिकायत नहीं, बस ज़रा सा दुलार चाहिए,

जो ख़ुद को समेट सके, वो जादुई किरदार चाहिए;



सुनो 'कपिल', अब उस अजनबी से हाथ मिलाओ जो दर्पण में मुस्कुरा रहा है,

वही तो है, जो तुम्हारी तक़दीर का नया पन्ना सजा रहा है।

-कपिल देव जुल्का



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एक घंटा पहले