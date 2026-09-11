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दिल मष्तिष्क के थैले में सब भरकर..

kamlesh ranjan

kamlesh ranjan

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                            दिल मष्तिष्क के थैले में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब भरकर..!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खाली बैठी पन्नों पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या भरना है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोच रही हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चौकस इधर उधर के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भावों को मैं खोज रही हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखो इन भावों को भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन सी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मस्ती आयी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी उमड़ते कभी फिसलते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाने क्या
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बला ये छाइ है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अच्छा रचने को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस बला मे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मै कुछ खोज रही हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल मष्तिष्क के थैले में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब भरकर कुछ तो मैं घोट रही हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
संताप हर्ष दुख उल्लास
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये क्या कि सबका
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जमघट लगाए तौल रही हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मुमकिन सीमा में घुसकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ अक्ल के धागे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खोल रही हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घिसती घिसाती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये कलम ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भावों की मेरी परछाई है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ तभी तो पन्नों पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये स्वप्न उड़ेलने को मस्ताई है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आगे बढ़ते मुड़ते उड़ते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ अपने में ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डोल रही हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी रचना कर्म रचने के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पोल आज मैं खोल रहीं हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आगे बढ़ते मुड़ते उड़ते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ अपने में ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डोल रही हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी रचना कर्म रचने के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पोल आज मैं खोल रहीं हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-कमलेश रंजन
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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