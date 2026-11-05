मुश्किल है अब इन यादों के पहरे से बच पाना।

दस्तक पे दस्तक दे रही हैं आज फिर वो यादें,

जमाने के सिरहाने लिपट कर सो रही हैं वो यादें।

राहगीर के कदमों तले, रेत सी बह रही हैं,

खामोश हैं लब मगर, आँखों से सब कह रही हैं।

चमक बनकर दिल की दीवारों पे धड़क रही हैं वो यादें,

धीमे से सुलगती सांसों में भड़क रही हैं वो यादें।

आँखों के इस नूर में, हर अक्स उनका ही दिखता है,

ये मन का कोरा पन्ना, बस नाम उनका ही लिखता है।

वो गुज़रा हुआ कल, वो हसीन मुलाकातों का मंज़र,

जैसे सूखी ज़मीन पे बरस गया हो कोई समंदर।

कभी हंसाती हैं चुपके से, कभी रोने नहीं देतीं,

ये रात भर जगाती हैं, चैन से सोने नहीं देतीं।

दबी पड़ी थी जो राख में, वो चिंगारी बनके उभरी हैं,

जैसे कोई अधूरी कहानी, आज फिर से निखरी है।

क्या बताऊं इस अनजानी सी दस्तक का फसाना,

मुश्किल है अब इन यादों के पहरे से बच पाना।

-कालू राम सैनी

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

2 घंटे पहले