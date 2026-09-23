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"ज़मीर का आईना"

kalu ram

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                            हालात न भूलूँ, जज़्बात न भूलूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं अपने अंदर के गहरे वो राज़ न भूलूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खामोशियों से जो आज ये गरमाई छाई है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस सन्नाटे में सुलगती, अपनी आवाज़ न भूलूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाहे छू लूँ बुलंदियां मैं इस आसमान की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर जमीं से जुड़ा, अपना परवाज़ न भूलूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो जो कल थे मुसाफिर, आज जो रहबर बने हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सफर की गर्द का, वो पहला आगाज़ न भूलूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिले जो शौहरत मुझे इस ज़माने से कभी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो अपनों की आँखों का, वो साज़ न भूलूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो वक़्त के थपेड़ों ने दिए थे ज़ख्म गहरे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन ज़ख्मों से सीखा, जीने का अंदाज़ न भूलूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कई आएँगे दुनिया में मुसाफ़िर बनकर यहाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर जो दिल से जुड़े, वो हमराज़ न भूलूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिका करते हैं ईमान यहाँ चंद सिक्कों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं खुद को बचाए रखूं, वो पाकीज़ा नाज़ न भूलूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धूप जो झेली है मैंने, कड़े इम्तिहानों की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुकून की छाँव में, वो काली रात न भूलूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूट कर भी जो सीधे खड़े रहना सिखाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद में छिपी, उस खुद्दारी का हाथ न भूलूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो हँसते थे मुझपर मेरे बुरे दौर में कभी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी बदौलत बदली, अपनी औकात न भूलूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन्हें गुरूर था अपनी ऊंची उड़ानों पर बहुत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके आगे झुका नहीं, वो अपनी ज़ात न भूलूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया बदलेगी रंग, कई चेहरों के पीछे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मैं अपने उसूलों का, अंदाज़ न भूलूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंज़िलें चाहे जितनी भी आसान हो जाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुश्किलों से लड़ी, अपनी हर मात न भूलूँ!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हालात न भूलूँ... जज़्बात न भूलूँ...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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