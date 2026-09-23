"ज़मीर का आईना"

हालात न भूलूँ, जज़्बात न भूलूँ,

मैं अपने अंदर के गहरे वो राज़ न भूलूँ।

खामोशियों से जो आज ये गरमाई छाई है,

इस सन्नाटे में सुलगती, अपनी आवाज़ न भूलूँ।



चाहे छू लूँ बुलंदियां मैं इस आसमान की,

पर जमीं से जुड़ा, अपना परवाज़ न भूलूँ।

वो जो कल थे मुसाफिर, आज जो रहबर बने हैं,

सफर की गर्द का, वो पहला आगाज़ न भूलूँ,



मिले जो शौहरत मुझे इस ज़माने से कभी,

तो अपनों की आँखों का, वो साज़ न भूलूँ।

जो वक़्त के थपेड़ों ने दिए थे ज़ख्म गहरे,

उन ज़ख्मों से सीखा, जीने का अंदाज़ न भूलूँ।

कई आएँगे दुनिया में मुसाफ़िर बनकर यहाँ,

पर जो दिल से जुड़े, वो हमराज़ न भूलूँ

बिका करते हैं ईमान यहाँ चंद सिक्कों में,

मैं खुद को बचाए रखूं, वो पाकीज़ा नाज़ न भूलूँ।



धूप जो झेली है मैंने, कड़े इम्तिहानों की,

सुकून की छाँव में, वो काली रात न भूलूँ।

टूट कर भी जो सीधे खड़े रहना सिखाती है,

खुद में छिपी, उस खुद्दारी का हाथ न भूलूँ।

जो हँसते थे मुझपर मेरे बुरे दौर में कभी,

उनकी बदौलत बदली, अपनी औकात न भूलूँ।

जिन्हें गुरूर था अपनी ऊंची उड़ानों पर बहुत,

उनके आगे झुका नहीं, वो अपनी ज़ात न भूलूँ।



दुनिया बदलेगी रंग, कई चेहरों के पीछे,

पर मैं अपने उसूलों का, अंदाज़ न भूलूँ।

मंज़िलें चाहे जितनी भी आसान हो जाएँ,

मुश्किलों से लड़ी, अपनी हर मात न भूलूँ!

हालात न भूलूँ... जज़्बात न भूलूँ...



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एक घंटा पहले